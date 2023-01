Digitale terrestre: decoder tascabile a soli 25€ su eBay

Sei pronto per lo switch off che a breve cambierà completamente la tecnologia trasmissiva della televisione italiana? Se la risposta è no molto probabilmente hai ancora un dispositivo di vecchia generazione. Su eBay c’è bella e pronta un’offerta pazzesca. Si tratta del Decoder Thomson Pocket a soli 25 euro. Acquistalo per entrare nel nuovo digitale terrestre una volta per tutte.

Il vantaggio di questo super dispositivo riguarda le sue dimensioni. Infatti, è così piccolo da essere praticamente tascabile. Non solo potrai portarlo sempre con te per avere un pratico accesso ai canali TV in chiaro, ma è capace di nascondersi molto bene dietro il televisore, scomparendo così alla vista. Provalo subito e non te ne pentirai affatto. E poi a questo prezzo è un affare.

Digitale terrestre: afferra l’offerta di eBay

Aggiornati immediatamente al nuovo digitale terrestre grazie a un’ottima occasione che trovi solo su eBay. Il Decoder Thomson Pocket è in offerta a soli 25 euro. Tra l’altro gode anche della spedizione gratis veloce in soli 3 giorni. Niente male vero? Mettilo nel carrello, conferma l’ordine e in un attimo arriverà direttamente a casa tua per regalarti tutto l’intrattenimento che cercavi.

Installarlo è semplice e veloce. Collegalo alla porta HDMI del tuo televisore, è così sottile da essere estremamente pratico e comodo da applicare. Collega il cavo dell’antenna tramite la sua porta a vite per evitare fastidiosi problemi di ricezione e avvia la prima ricerca automatica dei canali. In pochi minuti li avrai tutti disponibili elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.