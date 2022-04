Digitale terrestre, decoder smartphone e tablet: non serve Internet

Se vuoi sfruttare il telefono o il tablet Android per guardare il digitale terrestre DVB T2, come una vera e propria televisione, questo decoder è la soluzione. Funziona assolutamente senza necessità di usare Internet, è dotato di antenna (che puoi sostituire con quella che preferisci) ed è anche super economico.

Compatto e utilissimo in un sacco di contesti, da Amazon lo porti a casa a 37€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre su smartphone tablet: serve questo decoder

Un accessorio unico nel suo genere, pronto a trasformare i tuoi dispositivi portatili in dei veri e propri televisori. Non avrai bisogno di usare la connessione a Internet (e quindi sprecare GB di traffico) per guardare i tuoi canali preferiti.

Questo dispositivo basta collegarlo alla porta USB C del tuo terminale e, attraverso l'apposita applicazione, avrai la lista dei programmi TV subito a disposizione. Niente in streaming: lo tuo device diventa un televisore a tutti gli effetti. Il segnale passa infatti dall'antenna, che ricevi in confezione. Se preferisci usarne una tua, puoi staccarla e collegarne un'altra, anche quella di casa: lo standard di collegamento è perfettamente compatibile.

Insomma, con questo speciale decoder, puoi guardare il digitale terrestre DVB T2 senza alcun problema anche su smartphone e tablet. Basta un ingresso USB C, il sistema operativo Android e l'applicazione (gratuita) PadTV. L'investimento è minimo, in linea con i prodotti classici da TV: lo porti a casa a 37,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.