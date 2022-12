Digitale terrestre: il decoder più potente è questo e ora costa pochissimo

Vuoi avere in casa tua il decoder più potente in commercio? Su Amazon trovi un modello che sta scalando la classifica per potenza, efficacia e longevità. Stiamo parlando dell’ottimo Edision Ping T2/C, il ricevitore digitale terrestre, anche via cavo, Full HD DVB-T2 – HEVC Main 10. L’occasione è d’oro perché costa solo 26 euro, invece di 39,90 euro. Un prezzo davvero niente male per quello che ha da offrire.

Questo decoder professionale garantisce la migliore ricezione possibile dei canali TV in chiaro organizzati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, il suo sintonizzatore è così potente da essere in grado di trasmettere i programmi anche quando il segnale è debole o disturbato. Collegandolo a internet tramite LAN o USB WiFi avrai accesso diretto a YouTube, Stalker TV, Meteo e tantissimi altri contenuti online.

Digitale terrestre: aggiorna il tuo vecchio televisore con questo ottimo decoder

Universale, il Decoder Edision Ping T2/C può essere collegato al tuo vecchio televisore tramite porta HDMI e/o SCART e/o 3RCA. La sua qualità Full HD garantisce immagini sempre perfette e ricche di dettagli, con colori realistici pronti per essere trasmessi a seconda della qualità offerta dal display della TV. Il telecomando universale può essere programmato per gestire anche il tuo televisore.

Sappi che per visualizzare questo prodotto speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora. Perciò, approfitta subito di questa offerta. Acquista il Decoder Edision Ping T2/C a soli 26 euro, invece di 39,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.