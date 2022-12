Digitale terrestre: piccolo, ma potente questo DECODER è una genialata

Amazon è sempre ricco di tantissime offerte tra cui anche prodotti indispensabili. In questo momento un decoder compatibile alla tecnologia DVB-T2 è fondamentale. Perciò poter acquistare il Decoder Trevi HE 3365 T2 a soli 29,90 euro, invece di 34 euro, è un’ottima opportunità da cogliere al volo. Anche perché entro il 20 dicembre 2022 devi per forza adeguarti al nuovo digitale terrestre.

Approfittane subito se vuoi che questo prodotto arrivi a casa prima dello spegnimento di tutti i canali rimasti in qualità Mpeg2. Altrimenti, dovrai rimanere per un po’ di tempo senza poter vedere nemmeno una delle trasmissioni in chiaro della piattaforma digitale terrestre. Tra l’altro questa di Amazon è un’ottima offerta da cogliere al volo prima che termini. E il sold out è molto vicino vista la corsa ai decoder di questi giorni.

Digitale terrestre: il Decoder Trevi è una soluzione spettacolare

Dai vita al nuovo spettacolo con un digitale terrestre completamente rinnovato. Scoprirai immagini di alta qualità con una definizione speciale, ricca di dettagli in ogni fotogramma. Collegando il Decoder Trevi HE 3365 T2 al tuo vecchio televisore sarai in grado di ricevere tutti i canali TV in alta qualità a 1080p e organizzati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Le sue piccole dimensioni lo rendono particolarmente apprezzato perché si nasconde bene vicino al televisore. Non è invasivo alla vista e il pratico display LCD riporta informazioni essenziali tra cui l’orario aggiornato. Dotato di porta HDMI e SCART può essere adattato a qualsiasi TV. Inoltre, la pratica porta USB lo trasforma in un comodo media player. Mettilo nel carrello a soli 29 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.