Digitale terrestre: decoder per smartphone e tablet (senza Internet)

Il nuovo digitale terrestre puoi godertelo anche su smartphone e tablet, senza la necessità di avere connessione a Internet, sprecando traffico dati. Questo decoder piccolissimo per dispositivi Android, è pienamente compatibile con lo standard HEVC Main 10 e puoi usarlo con una delle antenne in dotazione, oppure utilizzandone una di tua scelta.

Un prodotto che può tornare utile in una marea di contesti, ogni volta che non c'è la televisione a disposizione. Dotato di specifica applicazione, basterà collegarlo per iniziare a utilizzarlo. Su Amazon lo trovi a prezzo più che democratico: puoi potarlo a casa a 39€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: come funziona il decoder per smartphone

Di fatto si tratta di un dispositivo banalissimo da utilizzare e super semplice da configurare. Quello che è importante è che il tuo device abbia un ingresso USB C e il sistema operativo Android.

Colleghi l'accessorio, scarichi l'apposita applicazione segnalata nelle istruzioni e sei pronto. Puoi decidere quale antenna utilizzare. Ce n'è una piccolina, per la massima facilità di trasporto, ma anche un modello più grande, che garantisce migliore ricezione. Se lo desideri però puoi anche connettere una qualsiasi altra antenna standard, grazie all'adattatore in dotazione. Ad esempio, puoi scegliere un'antenna da interni dotata di amplificatore di segnale (su Amazon ne trovi anche a 6€ circa appena).

In questo modo, il tuo smartphone o tablet Android diventa un vero e proprio televisore. Non sarà necessaria la connessione a Internet per guardare la TV perché il segnale passerà in modo tradizionale, non dal Web. Un risparmio significativo in termini di traffico dati e soprattutto la possibilità di accedere a canali che non trasmettono in streaming online.

Insomma, il decoder per dispositivo mobili è perfetto per sfruttare il digitale terrestre DVB T2 dove non c'è una normale televisione. Il prezzo su Amazon è più che accessibile, nonostante si tratti di un gadget molto particolare: puoi portarlo a casa a 39€ circa e godere anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.