Digitale terrestre: decoder invisibile e completo di tutto a un PREZZO TOP

Anche eBay è un perfetto pozzo delle offerte speciali. Oggi acquisti un ottimo decoder invisibile completo di tutto a un prezzo veramente vantaggioso. Metti nel carrello il Decoder Diprogress Stick a soli 25 euro e dai nuova vita al tuo vecchio televisore aggiornandolo al nuovo digitale terrestre senza rovinare il tuo stile. L’arredamento ti ringrazierà perché questo dispositivo è così piccolo che si collega direttamente dietro la TV.

Dotato di supporto HDMI, si inserisce tra il televisore e il muro se appeso. Altrimenti, si può sempre collegare una mini prolunga HDMI flessibile. Stai tranquillo che questo decoder non si vedrà affatto. I potenti sensori del telecomando sono in grado di gestire al meglio tutte le sue funzionalità. Dotato di una porta USB si può trasformare all’evenienza in un pratico lettore media player per vedere film, immagini e altro.

Digitale terrestre: il decoder stick Diprogress è perfetto

Se vuoi una soluzione comoda e su misura per la tua casa il Decoder Diprogress è perfetto. Grazie al supporto HDMI Stick integrato lo colleghi a qualsiasi televisore e in un attimo ricevi tutti i canali del digitale terrestre. Avvia la ricerca automatica, quelli disponibili saranno elencati e ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale. E con il telecomando universale gestisci sia il decoder che la TV.

Oggi è in offerta su eBay a soli 25 euro. Si tratta di un prezzo davvero speciale per questo prodotto di altissima qualità. Realizzato con materiali premium, è in grado di dissipare il calore anche durante un utilizzo intensivo evitando surriscaldamento, blocco e cortocircuito. Non perdere altro tempo. Mettilo subito nel carrello e fai l’affare del weekend.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.