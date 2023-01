Digitale terrestre: il decoder ETERNO e POTENTE lo trovi a 20€ su eBay

Con eBay non si scherza. Prodotto e prezzo sono sempre ad altissimi livelli. Ecco perché se devi aggiornare il tuo televisore al nuovo digitale terrestre ti consigliamo di dare un’occhiata a questa super offerta. In questo preciso istante acquisti il Decoder DVB-T2 Fris soli 20 euro. Si tratta di un’ottima occasione per tornare di nuovo a vedere tutti i canali in chiaro.

Questo innovativo apparato di ricezione permette di ricevere tutte le trasmissioni con il nuovo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Realizzato per essere collegato direttamente dietro al televisore, è di facile installazione e utilizzo. Grazie all’attacco SCART supporta la connessione con le TV più vecchie. Inoltre, include anche una porta HDMI per una qualità di immagine perfetta.

Digitale terrestre: approfitta di questa MEGA offerta eBay

Adeguarsi al nuovo digitale terrestre oggi ti costa solo 20 euro grazie al Decoder DVB-T2 Fris. Su eBay l’offerta è decisamente allettante perciò devi coglierla al volo. Siamo già agli ultimi pezzi disponibili e presto prevediamo il sold out. Inclinabile fino a 180 gradi, questo dispositivo garantisce una perfetta ricezione ordinando la lista canali secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Metti subito nel carrello questo decoder a soli 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.