Digitale terrestre: ecco perché il decoder GoSat è sempre la scelta giusta

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta spingendo anche gli ultimi ritardatari ad aggiornare i dispositivi di casa all’ormai prossimo standard trasmissivo. Il DVB-T2 – HEVC Main 10 è alle porte, ma prima verranno spenti tutti gli ultimi canali rimasti in Mpeg2. La data limite è il 20 dicembre 2022. In questo articolo ti spiegheremo perché il Decoder GoSat è sempre la scelta giusta.

Digitale terrestre: GoSat è il decoder su misura per te

La fretta è cattiva consigliera. Ecco perché dovresti farti consigliare da noi in merito al decoder da acquistare per accogliere il nuovo digitale terrestre e dare così nuova vita al tuo vecchio televisore. Tra tutti quelli disponibili ce n’è uno che a ragione è entrato nella nostra top ten. Stiamo parlando del Decoder DVB-T2 GoSat GS240T2.

Si tratta di un ottimo apparecchio per diversi motivi. Il primo è che sembra proprio fatto su misura per te. Semplice da installare e da utilizzare, diventa un compagno di intrattenimento fantastico. Ti basterà collegarlo prima all’antenna e poi alla TV. In automatico ti chiederà se avviare la prima ricerca dei canali. In pochi minuti avrai la lista completa organizzata secondo la Numerazione LCN Nazionale.

In secondo luogo è davvero universale. Infatti il Decoder GoSat è dotato sia di una porta HDMI, più comune nei televisori recenti, che di una porta SCART, per quelli un po’ più datati. Quest’ultima soluzione è particolarmente comoda anche laddove il televisore ha poche porte HDMI che vogliamo risparmiare per altri dispositivi compatibili solo a queste.

Terzo e ultimo motivo, la resa qualitativa delle immagini è impeccabile. Questo decoder offre una risoluzione Full HD a 1080p. Tutti i programmi del digitale terrestre saranno belli da vedere e ricchi di dettagli, anche se il tuo televisore è particolarmente datato. Perciò cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 25 euro. La spedizione è gratis e arriva prima di Natale.

