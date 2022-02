Digitale terrestre: decoder con Internet a 21€, sconto quasi 50%

Un decoder con supporto alla connessione a Internet perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Su Amazon è in sconto di quasi il 50%: lo prendi a 21€ circa appena invece di 39,99€.

L'ideale per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, ma anche per aggiungere funzionalità al tuo televisore. Ad esempio, è perfetto da usare come media player con memorie esterne USB. Puoi collegarlo al Web (tramite cavo Ethernet oppure antenna WiFi esterna) e accedere a funzionalità aggiuntive.

Per accaparrartelo a ottimo prezzo, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “TROG6AAJ”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: decoder in sconto di quasi il 50%

Un dispositivo compatto, semplicissimo da configurare. Dopo aver effettuato i collegamenti, basterà seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione. Grazie al pieno supporto al codec HEVC Main 10, potrai continuare a guardare i tuoi programmi preferiti anche quando il passaggio sarà completo. Fare zapping fra i canali che ami di più non sarà un problema, sfruttando il telecomando in dotazione.

Come anticipato, si tratta di un modello avanzato perché puoi sfruttarlo anche in altri modi, aggiungendo funzionalità smart al televisore. Tramite la porta USB anteriore, ad esempio, puoi inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali audio e video che ci sono a bordo.

Tramite la porta ethernet oppure inserendo una chiavetta WiFi (da comprare a parte) puoi connettere a Internet il tuo dispositivo e accedere in questo modo a funzionalità aggiuntive.

Insomma, questo interessante decoder con connessione a Internet non solo è perfetto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma ti consente di avere molto di più. Con lo sconto di quasi il 50%, su Amazon fai un ottimo affare e lo porti a casa a 21€ circa appena. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “TROG6AAJ”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.