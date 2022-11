Digitale terrestre: decoder affidabile a pochi euro? Lo trovi su eBay (-50%)

Dal 21 dicembre 2022 tutti i canali che ancora trasmettono in Mpeg-2 saranno completamente spenti. Ciò vuol dire che chi non ha un apparecchio compatibile allo standard del nuovo digitale terrestre non potrà più vedere alcuna programmazione. Se stai cercando un decoder sappi che la scelta non è così semplice come molti vogliono farti credere.

Prima di tutto è sempre meglio scegliere un dispositivo prodotto da un marchio conosciuto sul mercato. Ad esempio, eBay sta offrendo l’ottimo Decoder DVB-T2 TELE System TS6815 a soli 36 euro, invece di 70,30 euro. Si tratta di una promozione interessante dove dietro questo dispositivo c’è la TELE System Digital Srl, leader nella produzione di apparecchi televisivi.

In secondo luogo, si tratta di un decoder affidabile e potente. Infatti, il suo sintonizzatore TV è molto più prestante rispetto a quelli della media. Anche quando il segnale è debole, questo dispositivo è in grado di ottimizzarlo e trasmettere comunque la programmazione, salvo situazioni disagiate per quanto riguarda la trasmissione.

Digitale terrestre: ecco il decoder giusto per vedere tutti i canali TV

TELE System TS6815 è il decoder giusto per vedere tutti i canali TV del digitale terrestre. Non perdere altro tempo. Approfitta dell’offerta eBay e acquistalo a soli 36 euro, invece di 70,30 euro. Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa.

Tra l’altro, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 12 euro l’una. Questo grazie alla possibilità offerta da PayPal. Selezionandolo come metodo di pagamento risparmierai pagando un po’ alla volta uno dei migliori decoder in commercio.

TELE System TS6815 è tecnologia ai massimi livelli unita a un’estrema semplicità d’uso. Compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10, esegue automaticamente la scansione dei canali e li ordina secondo il sistema di Numerazione LCN Nazionale.

Infine, l’Electronic Program Guide fornisce una guida ai programmi TV continuamente aggiornata. Fai l’affare del giorno. Metti nel carrello il Decoder DVB-T2 TELE System TS6815 a soli 36 euro, invece di 70,30 euro. Solo così sarai pronto per il nuovo digitale terrestre.

Come anticipato sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.