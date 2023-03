Digitale terrestre: con Dcolor ricevi tutti i canali TV immediatamente

L’arrivo del nuovo standard DVB-T2 ti preoccupa? Hai ancora qualche televisore da aggiornare? Allora non perdere altro tempo e fai una scelta intelligente. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Dcolor Mini Stick a soli 25 euro. Si tratta della nuova serie di questo fortunato modello. Piccolo nelle dimensioni, si installa direttamente dietro la televisione, scomparendo così alla vista.

La disponibilità è immediata grazie ad Amazon, il re dello shopping online. Inoltre, se sei cliente Prime, hai inclusa anche la consegna gratuita. Una volta arrivato a casa devi solo estrarlo dalla confezione e installarlo collegando un cavo HDMI all’apparecchio. In questo modo il ricevitore trasmetterà immagini e suoni che riceve dall’antenna TV con il nuovo standard trasmissivo.

Digitale terrestre: con Dicolor Mini Stick dai nuova vita alla TV

Non buttare via il tuo vecchio televisore, ma dagli una seconda opportunità grazie al praticissimo Decoder Dcolor Mini Stick. Completamente rinnovato, questo ricevitore è in grado di ricevere e trasmettere tutti i canali della piattaforma digitale terrestre. L’elenco completo viene ordinato secondo la Numerazione LCN Nazionale. Grazie al telecomando universale gestisci decoder e televisore.

Acquista subito il Decoder Dcolor Mini Stick a soli 25 euro. Sappi che per visualizzare questi prezzi speciali devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.