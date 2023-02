Digitale terrestre: a cosa serve la porta USB di TV e Decoder

Tutti i televisori e decoder digitale terrestre di ultima generazione sono dotati una porta USB. C’è chi ce l’ha posizionata sulla parte frontale della scocca, così è più comoda da utilizzare, e chi ce l’ha posizionata sul retro. Ma ti sei mai chiesto qual è la sua funzione?

Tantissimi utenti già sfruttano questa incredibile opportunità utile sia per l’intrattenimento che a livello funzionale. In questo articolo ti spiegheremo a cosa serve generalmente questa porta USB. Così potrai anche tu iniziare a utilizzarla cambiando la tua vita.

Per prima cosa però devi avere un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre. Se la tua TV è troppo vecchia per riuscire a ricevere i canali in chiaro con la nuova codifica Mpeg4 devi acquistare un dispositivo che gli dia nuova vita.

Non cambiare televisore, rinnovalo con all'incirca una ventina di euro.

Digitale terrestre: le funzioni della porta USB di TV e Decoder

Vediamo ora quali sono le funzioni della porta USB che trovi nei televisori e decoder di ultima generazione. In tutte e due i casi ha sia una funzione legata alla tecnologia interna dell’apparecchio, sia una che riguarda l’intrattenimento. Nel primo caso serve ad aggiornare il software installato per la ricezione del digitale terrestre.

In alcuni televisori aggiorna anche il sistema operativo installato su questi. Si tratta di uno dei modi per fare l’upgrade al vostro apparecchio. Sicuramente questa funzionalità è molto utile e necessaria per assicurarsi una visione sempre perfetta dei contenuti.

Nel secondo caso, invece, trasforma televisore e decoder in un comodissimo media player. Attenzione, non stiamo parlando di piattaforme streaming. In pratica, caricando su una comune Pen Drive film, serie TV, video, immagini o musica, sarai in grado di riprodurre contenuti multimediali tramite l’apparecchio.

Esiste però un'altra funzione che solitamente è riservata ai nuovi decoder. Acquistando un Dongle WiFi USB è possibile collegare il dispositivo a internet tramite rete WiFi.

In questo modo potrai aggiornare il software senza doverlo scaricare prima dal sito del produttore, poi caricarlo sulla chiavetta USB e infine installarlo. Sarà il software ad aggiornarsi autonomamente non appena un upgrade è disponibile.

Inoltre, essendo connessi a internet, alcuni decoder permettono anche di accedere a YouTube, Meteo e altri contenuti disponibili solo online e compatibili con i loro sistemi. Insomma, la porta USB può davvero migliorare il tuo intrattenimento per un digitale terrestre che va oltre i canali in chiaro.

