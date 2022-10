Digitale terrestre: cosa fare se collegando il decoder vedi Segnale Assente

Per far fronte all’arrivo del nuovo digitale terrestre devi acquistare un decoder compatibile con lo standard trasmissivo DVB-T2. Su Amazon trovi tantissime offerte molto competitive e prodotti di qualità come il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro.

Il problema però è che non c’è nessun professionista disposto a installarlo. Sei tu che devi collegarlo al tuo televisore tramite un cavo HDMI o SCART. Spesso però, forse sta succedendo anche a te, una volta collegato, a schermo compare sempre la scritta: “Segnale Assente” o “No Signal”.

Se stai pensando che il decoder appena acquistato non funzioni o abbia un difetto ti stai sbagliando. Si tratta di un problema comune a tutti che puoi risolvere da solo e in pochissimo tempo. Ti serviranno un po’ di pazienza e il telecomando del tuo televisore.

Digitale terrestre: come far funzionare un decoder

Fondamentalmente il problema non è il decoder digitale terrestre che abbiamo acquistato, ma sono le impostazioni del televisore. Infatti, quando colleghiamo un dispositivo esterno dobbiamo poi definire la sorgente dalla quale il nostro TV deve trasmettere l’audio e le immagini.

Se ti stai chiedendo come fare non ti preoccupare, ora te lo spieghiamo subito. Attenzione però, perché ogni televisore ha le sue impostazioni che differiscono dagli altri solo per posizione, icone o nomi. Noi ti forniremo indicazioni universali che vanno bene per tutti.

Per prima cosa prendi il telecomando del televisore e cerca un tasto con scritto Input o con un’icona rappresentata da un rettangolo o quadrato con una freccia direzionata verso il suo interno. Questo comando, in gergo tecnico, si chiama Input o Ingresso.

Una volta premuto dovrai selezionare la sorgente corretta alla quale hai collegato il decoder digitale terrestre. Potrebbe essere SCART o HDMI. Se il tuo televisore ha più porte HDMI dovrai selezionare quella corretta che potrebbe essere HDM1, HDM2 e così via.

Successivamente ti consigliamo di riaccendere il decoder. Se hai acquistato il Decoder Fenner su Amazon dopo 10 secondi partirà un timer in alto a destra indicandoti che sta procedendo automaticamente con la ricerca dei canali che verranno poi elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Non perdere altro tempo per adeguarti alla tecnologia DVB-T2. Presto i canali Mpeg-2 spariranno e resteranno disponibili solo quelli in Mpeg-4. Inoltre, il 30 ottobre farà il suo debutto il nuovo canale del digitale terrestre Warner TV, con una programmazione davvero speciale.

