Digitale terrestre: con il decoder Nokia VEDI TUTTO e lo paghi solo 17€

Per aggiornare il tuo televisore al nuovo digitale terrestre e goderti tutti i canali in chiaro in alta definizione hai la possibilità di acquistare su Amazon il decoder per il digitale terrestre di Nokia a soli 17,99 euro invece di 29,90, risparmiando quasi il 40% sul prezzo di listino!

Il decoder per il digitale terrestre di Nokia è un dispositivo facile e affidabile, che ti permette di sintonizzare i canali TV con risoluzioni fino a 1080i, supportando le modalità audio mono e stereo e la decodifica H.264 e HEVC H.265 a 10 bit. Con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Decoder digitale terrestre Nokia: a questo prezzo è da avere

Il dispositivo dispone di una guida ai programmi direttamente sullo schermo TV, che ti mostra i dettagli della trasmissione in corso e la programmazione per 7 giorni. L’apparecchio include una pratica porta HDMI, che ti consente di collegarlo facilmente al tuo televisore e iniziare subito a ricevere tutti i canali disponibili nella tua zona.

Presente poi una porta USB 2.0, che ti permette di collegare un hard disk esterno o una penna USB e trasformarlo in un comodo lettore multimediale. Infine, ha un’uscita digitale coassiale, che puoi usare per collegare il tuo sistema di home cinema e goderti un audio surround.

Non perdere tempo: approfitta ora di questa offerta limitata e acquista il decoder per il digitale terrestre di Nokia su Amazon a soli 17,99 euro. Affrettati prima che il prezzo torni a salire.

