Digitale Terrestre: un canale TV riprende le trasmissioni

In una fantastica regione italiana i residenti hanno potuto tornare a vedere le trasmissioni di un canale TV che sembrava “morto” apparentemente, ma che ora è “risorto”. La speranza è che questa novità possa essere definitiva e che permetta all’emittente in questione, di cui parleremo ampiamente in questo articolo, possa anche risolvere un errore nel formato video sul digitale terrestre.

Stiamo parlando di Tele Pegaso. Questo canale televisivo è ora tornato disponibile alla visione sul Logical Channel Number LCN 213. Si tratta di un canale che fa parte del famoso MUX LOCALE 5 Sicilia, multiplex che raccoglie diversi canali regionali molto seguiti sui televisori degli isolani. Tra questi ricordiamo BELLA TV, Radio Taormina TV e Stretto TV oltre al TGR.

Ma cosa è successo a Tele Pegaso? Al momento non abbiano notizie né alla sua pausa trasmissiva né tanto meno sulla ripresa delle programmazioni. Una cosa è certa, le programmazioni dell’emittente vengono trasmesse sotto l’identificativo Live e nel formato video errato 4:3. Infatti, le immagini risultano allungate e il logo, in alto a destra, molto rimpicciolito.

Digitale Terrestre: MUX LOCALE 5 Sicilia aggiornato

Questa novità sul digitale terrestre ha portato a un aggiornamento del MUX LOCALE 5 Sicilia, contemporaneamente all’aggiornamento dei multiplex nazionali di questi giorni. Una buona notizia per il comparto radiotelevisivo locale della piattaforma DTT.

Questo significa che, nonostante difficoltà e defezioni, il settore radiotelevisivo regionale in Italia si sta adeguando all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2. La sua accessione per alcuni canali è già avvenuta. Per tutti gli altri, in parte o totale, verrà annunciata ufficialmente si presume a breve.

Ecco il MUX LOCALE 5 Sicilia del digitale terrestre aggiornato dopo la riaccensione di Tele Pegaso all’LCN 213 con l’identificativo Live. Questa lista è utile per verificare se la numerazione canali del tuo apparecchio è aggiornata alle ultime modifiche o se è necessario avviare una ricerca automatica dei canali per metterti al passo con queste novità.