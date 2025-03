Digitale Terrestre: un canale nazionale passa al formato 16:9

Sulla piattaforma digitale terrestre un ulteriore aggiornamento è stato apportato da un’emittente. Si tratta di un canale nazionale che è passato alle trasmissioni nel formato video 16:9. Questa novità è avvenuta su uno dei multiplex più importanti del panorama radiotelevisivo italiano che include canali importanti, seguiti da molti utenti.

Entrando nello specifico, ci troviamo nel MUX DFREE del digitale terrestre. L’emittente in questione è Lineagem, il cui canale omonimo è sintonizzabile alla LCN 132 della numerazione nazionale automatica. In precedenza il formato video era errato e ora è stata ripristinata l’emissione video corretta nel formato panoramico 16:9.

Per ottenere questa modifica, molto importante per vedere il canale nel formato corretto, è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo hai subito tutte le modifiche e gli aggiornamenti del caso per non perderti nulla dell’elenco canale ufficiale della piattaforma DTT.

Segnaliamo che in alcune fasce orarie continua a essere riprodotta la ripetizione delle programmazioni trasmesse dal canale JUWELO. Durante la riproduzione il logo Lineagem non è più visibile, lasciando così in sovrimpressione solo il logo dell’emittente JUWELO.

Digitale Terrestre: il MUX DFREE completo con tutti gli ultimi aggiornamenti

Vediamo quindi il MUX DFREE del digitale terrestre completo, aggiornato con tutte le più recenti modifiche.