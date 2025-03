Digitale Terrestre: un canale cambia numerazione

Non si fermano più gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre. Anche a livello locale continuano le modifiche per quanto riguarda la forma di intrattenimento radiotelevisivo regionale in Italia. Cosa sta succedendo in queste ore e perché potrebbe disorientare gli utenti?

Un canale radiotelevisivo locale ha da poco cambiato numerazione automatica. Questo potrebbe creare un po’ di confusione perché gli utenti, non trovando più l’emittente e le sue programmazioni potrebbero pensare di avere un problema di segnale o di dispositivo. In realtà cosa è necessario fare?

Gli esperti, in questi casi, consigliano di effettuare subito una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo per tutti i cittadini che ricevono il MUX LOCALE 4 Lombardia, disponibile alla frequenza UHF 31, sarà possibile trovare il canale SMART TV che ha cambiato numerazione, passando dalla LCN 184 all’attuale LCN 110, prima occupata da TELESHOPPING.

Quest’ultima, inattiva già da tempo, era a schermo nero. Tuttavia, questa emittente commerciale non è stata eliminata dal digitale terrestre. TELESHOPPING è infatti disponibile a livello nazionale nel MUX DFREE alla LCN 225 con identificativo Teleshopping.

Digitale Terrestre: come si presentano ora i MUX LOCALE 4 Lombardia e DFREE

Vediamo quindi il MUX LOCALE 4 Lombardia del digitale terrestre aggiornato con quest’ultima novità.

LCN 19: CR 1 HD

LCN 73: RADIO BRUNO HD

LCN 79: CANALE 1 LOMBARDIA

LCN 80: LOMBARDIA TV80

LCN 95: STUDIO 1

LCN 110: SMART TV

LCN 112: CAFE TV 24

LCN 116: PIU VALLI TV 2

LCN 117: GALAXY TV

LCN 118: VIDEOBRESCIA

LCN 175: LIFE ZONE

LCN 186: STUDIO PIU TV

LCN 277: TELEMANTOVA HD

LCN 351: 70-80 TV

LCN 352: RADIO 4YOU TV 2

LCN 799: RTR 99 DAB

Ecco il MUX DFREE del digitale terrestre aggiornato a livello nazionale.