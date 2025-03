Digitale Terrestre: un canale cambia completamente programmazione

Continuano le novità sulla piattaforma digitale terrestre, sia a livello locale che su scala nazionale. In queste ultime ore è proprio su scala nazionale che gli spettatori stanno assistendo a qualcosa di particolare per uno dei canali particolarmente seguiti in tutta Italia sulla piattaforma di intrattenimento gratuita.

Stiamo parlando di ITALIA 142, il canale nazionale che fa parte del MUX CAIRO DUE. Sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 142, l’emittente in questione ha deciso di fermare la ripetizione delle trasmissioni del canale ARTE ITALIA 124. Una notizia importante per chi era abituato a seguire le programmazioni sull’LCN 142.

Attualmente, il canale ITALIA 142 sembra essere un duplicato del canale ITALIA 136. Infatti, al momento sta trasmettendo i programmi che possono essere seguiti su doppia numerazione, LCN 136 e LCN 154, all’identificativo ITALIA 154 del digitale terrestre. Il motivo di questa decisione è ancora sconosciuto e non sappiamo se possa essere momentanea o definitiva.

Comunque, ARTE ITALIA 124 è ancora disponibile su due numerazioni nazionali. Nello specifico è sintonizzabile all’LCN 124 e all’LCN 156 del digitale terrestre. All’LCN 156 le trasmissioni di ARTE ITALIA 124 sono disponibili sotto identificativo ITALIA 156.

Digitale Terrestre: il MUX CAIRO 2 aggiornato

Vediamo quindi il MUX CAIRO 2 del digitale terrestre – Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps) – aggiornato con queste ultime modifiche.

LA7 HD (LCN 7,107,507)

LA7d HD (LCN 29,229,529)

DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62)

ALMA TV (LCN 65)

ITALIA 121 (LCN 121)

ARTE ITALIA 124 (LCN 124)

ARTE ITALIA 125 (LCN 125)

ITALIA 126 (LCN 126)

ITALIA 127 (LCN 127)

ITALIA 134 (LCN 134)

ITALIA 135 (LCN 135)

ITALIA 136 (LCN 136)

TELECAMPIONE (LCN 138)

ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)

ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)

ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)

ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)

ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)

ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)

ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)

ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)

ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)

CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)

ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)

PROMO SHOPPING (LCN 209)

ITCHANNEL (LCN 221)

WELCOME IN (LCN 226)

CANALE 232 (LCN 232)

CANALE 235 (LCN 235)

ITALIA 241 (ITALIA 126) (LCN 241)

PAROLE DI VITA (LCN 245)

CANALE 268 (LCN 268)

BUSINESS24 (LCN 410)

AUTOMOTO (LCN 412)

ITALIAN FISHING TV CHANNEL (LCN 441)

PREMIO CLUB (MADE IN BUSINESS) (LCN 454)

ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)

LA7 Test (LCN 829)

Caccia e Pesca (LCN 888)

LA7 TEST (LCN 907)

LA7 Servizi on demand (LCN 929)

LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)

LA7 TEST (LCN 998)

LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)

A questo link trovi tutti i MUX NAZIONALI del digitale terrestre aggiornati a fine febbraio 2025.