Digitale Terrestre: cambio di numerazione per un canale famoso

L’avvicinarsi dell’attivazione nazionale e regionale del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 sta obbligando le emittenti ad aggiornarsi e a trovare la giusta posizione e le frequenze corrette prima che questo accada. Ecco perché sulla piattaforma digitale terrestre, in questi giorni, ormai da diversi mesi, stiamo assistendo a così tanti aggiornamenti e modifiche.

Nelle ultime ore abbiamo assistito a un cambio di numerazione automatica con protagonista un canale locale appartenente al MUX LOCALE 2 Lazio. Infatti, proprio in questo multiplex l’emittente TELEANTENNA, di Monfalcone (GO), è passata dal precedente LCN 191, con identificativo 4 YOU TV, all’attuale LCN 97, con il nuovo identificativo StudioPiù On Air.

La programmazione principale di TELEANTENNA è la programmazione del circuito SUPERSIX e KA-BOOM. Al momento, durante la trasmissione dei contenuti di questo circuito, al logo TA TELEANTENNA.IT viene aggiunto appena sopra il logo di SUPERSIX o di KA-BOOM a seconda della trasmissione in onda.

Questo scambio di numerazione è avvenuto poco dopo l’ultimo aggiornamento della numerazione LCN nazionale del digitale terrestre. Infatti, la nuova lista canali aggiornata e modificata secondo i precedenti lavori in corso sulla piattaforma, è disponibile solo da qualche giorno.

Digitale Terrestre: ora va aggiornato il MUX LOCALE 2 Lazio

Questo cambio di numerazione per TELEANTENNA ha portato a un aggiornamento ufficiale del MUX LOCALE 2 Lazio. Proprio per questo tutti gli utenti, che sono coperti dal segnale di questo multiplex, dovrebbero avviare una ricerca automatica dei canali per integrare queste modifiche del digitale terrestre a livello locale sui propri dispositivi.

Verifica che la lista canali proposta, nella sezione dedicata ai canali regionali, del tuo televisore o decoder riporti la seguente nuova numerazione: