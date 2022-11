Digitale terrestre Black Friday 2022: ecco il decoder definitivo per la tua TV

Il digitale terrestre ti sta facendo pressione perché non hai ancora adeguato i tuoi dispositivi di casa al nuovo standard DVB-T2? No ti preoccupare, sei ancora in tempo per risparmiare acquistando comunque un ottimo prodotto di qualità. Su Amazon, grazie al Black Friday 2022 trovi tantissime soluzioni a prezzi contenuti e delle migliori marche.

Acquista subito il Decoder DVB-T2 Dcolor Full HD SCART Stick a soli 20,79 euro, invece di 25,99 euro. La particolarità è che, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua forma, puoi installarlo direttamente dietro il tuo televisore, mantenendo uno spazio ordinato e pulito in salotto. Ma c’è di più, scopriamolo insieme.

Digitale terrestre: questo decoder si collega a tutti i televisori

Perché il Decoder DVB-T2 Dcolor Full HD SCART Stick è così speciale? A parte il prezzo, lo acquisti a soli 20 euro, questo dispositivo si può collegare a tutti i televisori, anche quelli più datati. Infatti, a differenza di molti suoi cugini che si installano dietro il televisore, non è solo dotato di una porta HDMI, ma ha anche un attacco SCART incluso.

Ti basterà aprire la confezione e collegarlo alla tua TV e all’antenna. Una volta acceso eseguirà automaticamente la ricerca dei canali, ordinandoli secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, il suo telecomando universale può essere programmato per sostituire quello del televisore. Acquistalo adesso che costa solo 20 euro, invece di 25,99 euro.

Per visualizzare queste offerte speciali del Black Friday devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.