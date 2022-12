Digitale terrestre, antenna da interni: ATTENTO a questo prima di comprarla

Ormai è necessario adeguare il proprio impianto al nuovo digitale terrestre. Non c’è più modo di temporeggiare: servono gli strumenti giusti per poter continuare a guardare i propri canali TV preferiti. Se il segnale è scarso, un’antenna da interni può essere un ottimo modo per risolvere il problema.

Tuttavia, è importante stare attenti a un dettaglio prima di effettuare l’acquisto. Infatti, non tutti i modelli sono uguali e – di conseguenza – offrono le stesse prestazioni. Non a caso, quelli che integrano un amplificatore di segnale sono certamente da preferire perché ti permettono di ottenere una migliore copertura, più forte e stabile.

Non tutte le antenne sono dotate di amplificatore però e – di conseguenza – hanno una resa inferiore. Stare attenti a questo dettaglio può fare la differenza.

Come riconoscere il modello giusto, allora? In due modi:

stando attenti alla descrizione del prodotto. Ad esempio, questo modello in sconto a 14,99€ su Amazon lo specifica in modo chiaro;

verificando che sia fisicamente presente l'amplificatore. Un controllo semplice: basta capire se l'antenna ha bisogno di essere elettricamente alimentata, oltre che collegata al televisore (o al decoder). Se non è necessario farlo, allora non è un modello con amplificatore integrato.

Presta attenzione però: alcune volte, come per questo modello di Meliconi, l’amplificatore c’è, ma non si vede perché è integrato nel design complessivo. Dunque, è fondamentale accertarsi che il dispositivo abbia bisogno di alimentazione elettrica per funzionare: è il modo più sicuro per essere certi che l’antenna da interni scelta per il digitale terrestre sia dotata di amplificatore di segnale. Quella attualmente in sconto su Amazon a 14€ circa appena ne è un ottimo esempio. Scegli il modello che preferisci, ma stai attento a questo importante dettaglio.

