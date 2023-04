Digitale Terrestre e Android TV insieme con il Decoder Telesystem

In un’unica e pratica soluzione economica oggi puoi avere il nuovo Digitale Terrestre e Android TV. Il tuo vecchio televisore si trasformerà in una moderna smart TV ricca di ogni comfort per il tuo intrattenimento. Il segreto è Telesystem Smart Box TS UP a un prezzo speciale. Si tratta di un decoder fantastico che è in grado di ricevere tutti i canali con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2.

Inoltre, in un attimo puoi passare ad Android TV con tutte le tue piattaforme preferite disponibili per goderti gli ultimi contenuti in streaming tra cui serie TV, film, documentari e show più famosi. Scarica Prime Video, DAZN, Disney+, YouTube e molti altri servizi sia gratuiti che a pagamento. E con il pratico telecomando con tasto mouse incluso nella confezione gestisci tutto con estrema semplicità e praticità. E per migliorare l’esperienza utente hai anche a disposizione l’app Eshare con funzioni di telecomando, mouse e tastiera.

Digitale Terrestre + Android TV: ecco a voi Telesystem Smart Box TS UP

Con Telesystem Smart Box TS UP hai un decoder di ultima generazione in grado di dare nuova vita al tuo vecchio televisore senza dover acquistare altri dispositivi. In pratica, potrai accedere a tutti i canali del nuovo digitale terrestre e a tutte le piattaforme streaming disponibili con Android TV. Una soluzione non solo economica, ma anche pratica, veloce e sicura. Si installa facilmente.

Acquista Telesystem Smart Box TS UP a un prezzo speciale. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.