Digitale Terrestre: ancora HD per due canali

Buone notizie su scala regionale dove, proprio in queste ore, due altri canali radiotelevisivi del digitale terrestre hanno iniziato a trasmettere le loro programmazioni in alta definizione (HD). Nello specifico ci troviamo all’interno del Mux Locale 1 Calabria, dove le emittenti stanno lavorando molto per migliore la qualità visiva degli utenti che vivono nella zona raggiunta dal segnale.

Uno di questi canali è l’emittente L’altro corriere. Disponibile alla Logical Channel Number LCN 75, attivando l’alta definizione, ora trasmette con una risoluzione video massima a 1920 x 1080 pixel, come dovrebbe essere. Inoltre, rispetto ad altre situazioni, il formato video appare corretto. Inoltre, questo canale, in alcune fasce orarie prestabilite, ora ripete le programmazioni di EURO TV con entrambi i loghi.

L’altro di questi canali è l’emittente DIGITAL TV. Sintonizzabile alla Logical Channel Number LCN 92, attivando l’alta definizione, ora trasmette con una risoluzione video massima 960 x 1080 pixel, differente rispetto al canale precedente. In alto a sinistra è visibile il logo di Radio JukeBox, ma la programmazione non risulta più in contemporanea con questo canale del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: il Mux Locale 1 Calabria acquisisce due canali all’HD

Sono quindi due i canali che sul Mux Locale 1 Calabria, al momento, trasmettono in alta definizione (HD). Abbiamo visto, rispettivamente a 1920 x 1080 e 960 x 1080 pixel, L’altro corriere alla LCN 75 e DIGITAL TV alla LCN 92. Ecco come si presenta il multiplex calabrese del digitale terrestre aggiornato.

LCN 10 – Video Calabria HD

LCN 11 – LaC TV

LCN 12 – TEN TV

LCN 13 – Calabria TV HD

LCN 14 – RTI

LCN 15 – ESPERIA TV

LCN 16 – Telespazio TV HD

LCN 17 – LaC OnAir

LCN 18 – Tele A1

LCN 19 – CANALE ITALIA extra

LCN 71 – CANALE ITALIA extra

LCN 75 – L’altro corriere (HD)

LCN 76 – TELEMIA

LCN 77 – REGGIO TV HD

LCN 78 – RTC TELECALABRIA

LCN 80 – Telemormanno

LCN 82 – JONICA RADIO TV

LCN 84 – 7 GOLD

LCN 85 – Wedding TV

LCN 86 – Tele Dehon

LCN 87 – VideoTouring

LCN 92 – DIGITAL TV (HD)

LCN 677 – REGGIO TV HD

Ti ricordiamo che, per ottenere questi aggiornamenti, è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre direttamente dal tuo televisore o decoder.