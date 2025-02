Digitale Terrestre: altre modifiche di risoluzione a livello locale

La piattaforma radiotelevisiva italiana continua a essere protagonista di una serie di modifiche a livello locale. Oggi dobbiamo tornare sul MUX LOCALE 4 Lombardia dove giorni fa abbiamo assistito a un aggiornamento regionale sul digitale terrestre. Restando su questo multiplex, ora sono due i canali oggetto delle novità da comunicarvi.

Iniziamo con l’emittente Più Valli TV 2. Disponibile al Local Channel Number (LCN) 116, all’interno del MUX LOCALE 4 Lombardia, ha modificato la risoluzione video delle programmazioni trasmesse. Precedentemente l’emittente bresciana trasmetteva in alta definizione con risoluzione da 1280 x 720 pixel.

Attualmente, Più Valli TV 2 trasmette sempre in alta definizione sulla piattaforma digitale terrestre, ma ora con risoluzione 960 x 1080 pixel. Alcuni utenti potrebbero notare problemi di ricezione. Per regolarizzare i propri dispositivi, nel caso la risintonizzazione automatica non è andata a buon fine in queste ore, è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali.

Il secondo canale, protagonista degli aggiornamenti di queste ore, è l’emittente TELE SHOPPING. Sintonizzabile al Logical Channel Number (LCN) 110 sul MUX LOCALE 4 Lombardia, al momento trasmette schermo nero e senza logo in sovraimpressione. Gli esperti ipotizzano che questa numerazione sarà presto ceduta a un altro canale o resterà al momento inutilizzata.

Precisiamo che TELE SHOPPING, emittente a carattere commerciale, è attiva a livello nazionale nel MUX D-FREE al Logical Channel Number (LCN) 225. L’identificativo è Teleshopping. Anche in questo caso, in caso di difficoltà tecniche, è opportuno effettuare una ricerca automatica dei canali.

Digitale Terrestre: il MUX LOCALE 4 Lombardia aggiornato

A seguito dei tanti aggiornamenti, non soli i multiplex nazionali del digitale terrestre si sono aggiornati, ma anche il MUX LOCALE 4 Lombardia. Ecco la lista dei canali aggiornata al 10 febbraio 2025.