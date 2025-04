Digitale Terrestre: aggiornamento estetico per un canale su due Mux

Sulla piattaforma digitale terrestre un canale televisivo si è aggiornato esteticamente, coinvolgendo due multiplex locali. Nello specifico si tratta di TELESTELLA, emittente trasmessa sia in Lombardia che in Piemonte. Da questo si capisce che il canale in oggetto ha coinvolto due multiplex locali.

TELESTELLA è sintonizzabile sulla Logical Channel Number LCN 99 sia sul Mux Locale 3 Lombardia che sul Mux Locale 3 Piemonte. Nello specifico, ha aggiornato il suo logo. Al momento il canale trasmette in definizione standard dal Mux Locale 3 Lombardia e in alta definizione, con risoluzione video a 1920 x 1080 pixel, dal Mux Locale 3 Piemonte.

In questo caso, essendo solo una modifica estetica, non è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. La novità è già visibile accedendo al canale. Infatti, il nuovo logo è già attivo in sovrimpressione in basso a destra dello schermo, in tutti e due i multiplex.

Digitale Terrestre: i Mux Locale 3 di Piemonte e Lombardia aggiornati

Vediamo quindi i due multiplex locali del digitale terrestre aggiornati.

Mux Locale 3 Piemonte LCN 77 – 6SRNEWS LCN 79 – 6SR STILE LCN 85 – LOMBARDIA TV LCN 86 – 6SR MOTORI LCN 88 – STUDIOPIU’ ON AIR LCN 89 – 6SR055TV LCN 90 – TELECONTATTO LCN 91 – VALPADANA TV LCN 92 – TELECONTATTO 2 LCN 93 – ANTICOLANA CHANNEL LCN 94 – 6SR MUSICA LCN 95 – YES TV LCN 97 – TELEANTENNA LCN 99 – TELESTELLA LCN 114 – TELERADIOPACE 4 LCN 115 – 115 NEWS LCN 116 – SOCIAL CHANNEL LCN 351 – 70-80.TV

Mux Locale 3 Lombardia LCN 19 – CR 1 HD LCN 76 – Telelibertà HD LCN 81 – TELE BOARIO LCN 89 – TELE PONTEDILEGNO LCN 90 – VALPADANA TV LCN 95 – STUDIO1 LCN 99 – TELESTELLA LCN 111 – MY LIVIGNO TV LCN 112 – CAFE TV24 LCN 116 – PIU VALLI TV2 LCN 119 – TELELEONESSA LCN 177 – MY LIVIGNO TV NEWS LCN 180 – QTV LCN 181 – E LIVE LCN 219 – CR 1 HD LCN 788 – RADIO SUPER



Queste novità sottolineano l’intenso lavoro che le emittenti locali stanno facendo per mantenersi al passo con i tempi. Non solo stanno aggiornando le loro tecnologie per prepararsi all’arrivo del nuovo digitale terrestre, con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, ma stanno anche aggiornando il loro aspetto estetico.