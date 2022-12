Digitale terrestre: 3 decoder a meno di 30€ per Natale (consegna rapida)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre è ormai imminente. Per Natale, perché non regalare un bel decoder compatibile con lo standard DVB T2? Su Amazon ci sono un sacco di occasioni con consegna rapida, in tempo per poter mettere i doni sotto l’albero. Ho selezionato 3 modelli a meno di 30€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce per, rimane pochissimo tempo.

Il primo modello è probabilmente il più ambito. Si tratta della versione “invisibile“, ovvero quella che – grazie alle dimensioni contenute – scompare letteralmente dietro la televisione. Semplicissimo da collegare, tramite ingresso HDMI, è anche dotato di porta USB per poter utilizzare il dispositivo come media player. Prendilo adesso a 26€ circa appena.

Il secondo modello applica la stessa filosofia del primo, ovvero sparire dietro la TV e diventare invisibile. Cosa cambia rispetto all’altro? Beh, questa versione va bene anche per le TV eccezionalmente vecchie, ovvero quelle dotate di sola presa SCART. Anche loro, con questa soluzione, potranno rapidamente essere adeguate al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. Naturalmente, è supportato anche l’ingresso HDMI. Anche in questo caso, c’è una porta USB integrata, che ti permetterà di utilizzare il dispositivo come media player. Potrai infatti riprodurre file audio, video e foto da memoria esterna. Prendilo adesso a 22€ circa appena.

Per finire, un modello classico – da appoggiare su mensola o mobile – di Fenner, brand di eccezionale qualità. Un prodotto facilissimo da usare, perfettamente compatibile con lo standard DVB T2 e anche lui dotato di porta USB per l’utilizzo del sistema come media player. Facile da installare e configurare, puoi prenderlo a 23,99€.

Insomma, regalare a Natale un decoder per il digitale terrestre è senz’altro una buona idea. Questi tre modelli costano tutti meno di 30€ su Amazon e – scegliendo di prenderli adesso – potrai fare in tempo a metterli sotto l’albero. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.