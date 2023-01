Digitale Terrestre: 29€ per il decoder SMART 4 in 1, eccellente soluzione

Il decoder smart 4 in 1 per il digitale terrestre è esattamente il prodotto che non ti aspetteresti mai di poter prendere a questo prezzo. Un prodotto che non solo ti permetterà di continuare a guardare i programmi che ami di più, ma aggiungerà anche nuove feature al tuo televisore.

Una periferica utilissima, che adesso da Amazon ti accaparri a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite. Se ancora disponibile, non devi fare altro che completare l’ordine al volo. Quantità in stock solitamente limitata.

Digitale terrestre: questo è il decoder smart da scegliere

A differenza degli altri modelli, è bene sottolinearlo, questo prodotto arriva con in kit tutto quello che serve per sfruttarne al massimo il potenziale. Infatti, è inclusa anche l’antenna per il collegamento a Internet tramite WiFi. Un vantaggio non da poco, considerando che non ci saranno componenti da acquistare a parte.

Evidenziato questo, ecco spiegato perché si tratta di una periferica “4 in 1”. Semplice, infatti questo dispositivo offre:

piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2: potrai affrontare lo switch off in tutta serenità, continuando a guardare i tuoi programmi preferiti; funzionalità di media player: la porta USB anteriore ti permette di collegare delle memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo (file audio, video e immagini); possibilità di connessione a Internet per ottenere funzionalità aggiuntive: basta inserire nella porta USB l’antenna WiFi in dotazione per completare il collegamento; puoi anche guardare YouTube; possibilità di condividere in tempo reale, sullo schermo del televisore, quello che c’è sul display dello smartphone: si tratta praticamente dell’unico modello in grado di farlo.

Insomma, questo decoder smart 4 in 1 non potrebbe offrire di più, soprattutto a questo prezzo. Il momento di fare un’ottima scelta su Amazon è adesso: completa l’ordine rapidamente per accaparrartelo a 29€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.