Digitale Terrestre 2024: SALVA la tua TV con questo Decoder (21€)

Tutti ne stanno parlando come di un arrivo ormai imminente su tutte le televisioni italiane. Ormai il nuovo digitale terrestre 2024 è alle porte. Sei ancora in tempo per salvare la tua TV da questo aggiornamento che, altrimenti, la renderebbe inutilizzabile. Ti servono solo una ventina di euro circa e un dispositivo avanzato in grado di darle nuova vita in modo semplice e veloce. Acquista il Decoder Fenner GX1 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Lo trovi solo su eBay.

Digitale Terrestre 2024: tutto pronto al cambiamento

Manca davvero poco all’arrivo del nuovo digitale terrestre 2024 con la tecnologia trasmissiva DVB-T2. Per il tuo vecchio televisore potrebbe essere la fine. Al contrario, grazie al Decoder Fenner GX1 puoi continuare a utilizzarlo senza problemi. Infatti, questo apparecchio si collega tramite cavo HDMI o SCART alla tua TV. Una volta acceso avvia in automatico la ricerca dei canali elencando quelli disponibili secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Dotato di una porta USB, lo trasformi in praticissimo MediaPlayer per trasmettere contenuti multimediali da uno storage, come pen drive o hard disk esterno, alla televisione. Il pratico telecomando ti permette di gestire tutte le sue funzionalità in modo semplice e intuitivo. Inoltre, la sintonizzazione automatica garantisce un aggiornamento costante e autonomo della lista canali. Non perdere altro tempo. Acquistalo a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.