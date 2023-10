Digitale Terrestre 2023: crolla il prezzo del decoder Edision Picco

Pronto ad accogliere il nuovo digitale terrestre 2023? Se hai ancora qualche televisore da aggiornare ai nuovi standard trasmissivi allora la Festa delle Offerte Prime di Amazon può essere il posto giusto. Infatti, proprio in questo momento il prezzo di uno dei decoder più amati e apprezzati sul mercato è crollato di brutto. Acquista il Decoder Edision Picco T265+ a soli 18,90 euro, invece di 27,90 euro!

Al suo minimo storico, questo apparecchio è in grado di dare nuova vita al tuo vecchio televisore in pochissimi minuti. Collegalo all’antenna e poi alla televisione. Seleziona la sorgente corretta e avvia la ricerca automatica dei canali. In pochissimo tempo ottieni una lista aggiornata di tutti i canali disponibili nella tua zona elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale Terrestre 2023: con il decoder Edision Picco hai tutti i canali gratis che vuoi

Scegli Edision Picco T265+ per ottenere tutti i canali gratuiti che vuoi sul tuo vecchio televisore! Compatibile con il nuovo digitale terrestre 2023, è in grado di trasmettere le programmazioni in chiaro con una qualità di immagine elevata, in alta definizione. Trasmette già con la Codifica Mpeg4, è pronto all’uso e non necessita di aggiornamenti. Il telecomando universale 2 in 1 gestisce sia il decoder che il televisore.

Acquistalo adesso a soli 18,90 euro, invece di 27,90 euro. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.