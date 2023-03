Digimon Survive per PS4 e Switch: offerta FOLLE di Amazon (29€)

Digimon Survive è un ottimo e divertente gioco dedicato ai famosi mostriciattoli che oggi è in sconto su Amazon con una strepitosa offerta.

Sia la versione PlayStation 4, sia quella per Nintendo Switch possono essere tue infatti a soli 29,90 euro. Con spedizione Prime riceverai il tuo gioco a casa tua in men che non si dica pronto subito a divertirti con questo fantastico RPG.

Digimon Survive: il gioco perfetto per i fan dei Digimon

Digimon Survive è un titolo che si presenta con una grafica in stile anime per offrirti una perfetta immersione nell’universo dei Digimon.

Potrai scoprire in prima persona una storia matura con finali multipli che dipenderanno dalle scelte che farai: il tutto in un contesto maturo e più cupo di quello che potresti aspettarti, pur mantenendo comunque l’innocenza e la simpatia degli eterni rivali dei Pokémon.

Il gameplay si presenta con un sistema di combattimento a turni piuttosto tradizionale e meccaniche da gioco di ruolo che ti permetteranno di plasmare la tua squadra e far crescere i tuoi personaggi.

Perfetto per i fan della serie, Digimon Survive ha conquistato critica e pubblico e ora può essere tuo a 29,90 euro sia per PlayStation 4, sia per Nintendo Switch. Non ti rimane che scegliere la versione per la tua console preferita.

