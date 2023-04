Diffusore portatile Bose potente e impermeabile: OFFERTISSIMA Amazon

Se ami la musica e vuoi ascoltarla ovunque tu vada, con una qualità audio eccezionale e una resistenza a prova di avventura hai un’occasione su Amazon che non puoi farti scappare.

Il diffusore portatile Bose Soundlink Flex è disponibile a soli 121,60 euro invece di 169,95 euro, con uno sconto del 28%. Con la spedizione Prime potrai riceverlo già domani.

Pratico e impermeabile: il diffusore portatile che stavi cercando

Scoprirai un diffusore wireless impermeabile e robusto, che ti offre un suono profondo, chiaro e coinvolgente in qualsiasi ambiente e posizione. Grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ, il diffusore rileva automaticamente la sua orientazione e ottimizza la qualità del suono in base al contesto. Puoi appoggiarlo in orizzontale o in verticale o anche appenderlo al manubrio della bici o allo zaino con un apposito cinturino.

Il diffusore portatile Bose Soundlink Flex è progettato per resistere ad acqua, polvere e detriti. Può vantare infatti un grado di protezione IP67 che lo rende impermeabile e persino galleggiante. Inoltre, è realizzato con materiali che non temono le cadute, la ruggine o i raggi UV. È destinato a diventare dunque il tuo compagno ideale per le tue escursioni all’aria aperta, ma anche per le tue serate in casa o in giardino.

L’altoparlante si collega facilmente al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e ti permette di controllare la musica, le chiamate e l’assistente vocale con dei semplici comandi vocali o tattili. L’alimentazione è gestita da una batteria ricaricabile tramite cavo USB-C che ti garantisce fino a 12 ore di autonomia per ricarica. Puoi anche collegare due diffusori tra loro per creare un effetto stereo o una modalità party.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di avere tra le mani un diffusore portatile Bose Soundlink Flex a un prezzo stracciato. Ordinandolo subito potrai riceverlo già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.