Diffusore Bose piccolo e potente: crolla il prezzo su Amazon

Per te che sei un amante della musica e vuoi goderti un suono di qualità ovunque ti trovi, c’è una fantastica occasione su Amazon che non puoi proprio perderti.

Il diffusore Bose SoundLink Revolve II è in offerta a soli 139,99 euro invece di 229,95. Hai dunque subito uno sconto del 39% su uno dei migliori diffusori Bluetooth portatili del notissimo marchio Bose.

Diffusore Bose in offerta: le dimensioni non contano

Il diffusore Bose SoundLink Revolve II è progettato per offrire un suono realistico a 360°, per una copertura uniforme e costante. Posizionalo al centro della stanza per garantire a tutti la stessa esperienza d’ascolto. Se invece lo collochi vicino a una parete, il suono si riflette e si propaga in ogni angolo della stanza, avvolgendoti nell’atmosfera di un magnifico concerto.

Grazie al suo design robusto e resistente all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP55), potrai portare il diffusore dove vuoi, senza temere l’esposizione accidentale all’acqua, ad esempio in piscina o accanto al lavello della cucina. Inoltre, con un’autonomia di 13 ore della batteria ricaricabile agli ioni di litio, avrai più tempo di riproduzione rispetto i comuni altoparlanti portatili.

Non lasciarti sfuggire allora questa offerta imperdibile: acquista ora il diffusore Bose SoundLink Revolve II su Amazon e trasforma ogni luogo in una sala da concerto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.