Diffusore Bluetooth a prezzo scontato: la tua musica preferita ovunque tu voglia

Se cerchi un diffusore Bluetooth portatile e d’alta qualità in grado di riprodurre i suoni in maniera potente, non farti sfuggire l’occasione di acquistare il Bose SoundLink Revolve+ II a prezzo scontato.

Si tratta di un diffusore multidirezionale, in grado quindi di diffondere il suono ad ampio raggio e permetterti di godere della tua musica preferita in qualsiasi punto della stanza tu ti trovi. La qualità audio è studiata per offrirti il massimo della qualità e i bassi di questo dispositivo sono ricchi e profondi.

Il suo design compatto e maneggevole è ideato per consentirti di portarlo con facilità ovunque tu voglia, anche grazie alla sua pratica maniglia in tessuto. Inoltre questo diffusore dispone di certificazione IP55, ossia è resistente ad agenti esterni quali schizzi d’acqua o polvere.

La sua batteria è progettata per durare 17 ore, consentendoti così di ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno e senza interruzioni. Inoltre la connessione bluetooth ti permetterà di accoppiarlo facilmente con smartphone, tablet o con gli altri dispositivi in tuo possesso.

Questo diffusore è inoltre compatibile con gli assistenti vocali (come Siri e Google Assistant). In questo modo potrai regolare alcune opzioni unicamente mediante l’uso della tua voce.

Il SoundLink Revolve+ II dispone anche di un microfono integrato che ti permetterà di effettuare chiamate in vivavoce con un audio chiaro e definito.

Senza dubbio si tratta della soluzione ideale per chiunque cerchi un diffusore bluetooth potente, compatto e moderno. Il suo costo su Amazon è al momento di 239,99 euro con il 27% di sconto! Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portarlo subito a casa sua ad un prezzo imbattibile.