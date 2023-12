Diamo il via alle pulizie con i panni Swiffer in SCONTO del 40%!

Il panno cattura polvere Swiffer Dry si distingue per la sua capacità di catturare e intrappolare ben 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una tradizionale scopa. Grazie alle sue fibre morbide e flessibili, il panno si adatta con precisione a qualsiasi superficie, incluso quelle difficili da raggiungere.

Swiffer 2 in 1 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un metodo di pulizia rapido ed efficace. Il panno cattura polvere è estremamente user-friendly e non lascia alcun residuo, consentendo una pulizia rapida di pavimenti, tappeti, mobili e altre superfici in tempi brevi. Questa confezione in particolare rappresenta lo Starter Kit di Swiffer 2 in 1 che include 1 scopa, 8 ricambi per pavimenti, 1 manico per piumino e 1 ricambio piumino.

Per affrontare anche i punti più ostici, la scopa Swiffer è dotata di una testa rotante a 360°, che consente di raggiungere anche gli angoli più nascosti, come sotto il letto, il divano o la credenza.

Il piumino Swiffer è equipaggiato con la tecnologia Trap + Lock, che eccelle nel catturare e trattenere fino al 99,9% dei peli di animali. Le migliaia di fibre soffici e flessibili del piumino si adattano delicatamente a qualsiasi superficie, garantendo un trattamento particolarmente attento anche per le superfici più delicate.