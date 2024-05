Dì addio alle MACCHIE sulla STOFFA con il pulitore portatile (a 99€!)

Ti è mai successo di macchiare la tappezzeria della tua auto, oppure il divano di casa, e non riuscire a far venir via la macchia? Con il pulitore HAUSHOF questo non succederà più! Il dispositivo crolla di prezzo, passando da 129,99€ a soli 99,99€: tutto merito dello sconto Amazon!

Tutte le caratteristiche del pulitore HAUSHOF

Grazie al suo motore da 400W, offre un’aspirazione potente che elimina lo sporco, le macchie e la polvere da tutti i tipi di tessuti. Il funzionamento si basa sul sistema a doppio serbatoio che permette di pulire con acqua pulita mentre i residui vengono raccolti separatamente, assicurando risultati migliori senza dover continuamente inserire nuova acqua.

Dotato di due bocchette di aspirazione, questo lavatappeti è estremamente versatile: una con spazzola per tappeti e moquette e una ad angolo retto per raggiungere gli angoli e le fessure più difficili. Inoltre, il tubo flessibile lungo 120 cm consente di pulire facilmente anche le superfici più alte o difficilmente accessibili.

Il lavatappeti HAUSHOF offre tre diverse modalità di pulizia per soddisfare le esigenze specifiche di ogni situazione. Innanzitutto, c’è il lavaggio con acqua pressurizzata, reso possibile grazie al grilletto incorporato. Questa modalità consente di spruzzare acqua con pressione sulla superficie da pulire, garantendo una pulizia efficace anche dello sporco più ostinato.

In alternativa, c’è il lavaggio classico. Questa modalità offre una pulizia completa e accurata, grazie alla combinazione di acqua e detergente che penetra in profondità nelle fibre per rimuovere lo sporco più difficile.

Infine, c’è la modalità di aspirazione, che consente di rimuovere polvere e acqua sporca in un’unica operazione. Questa modalità è particolarmente utile per completare il processo di pulizia, assicurandosi di lasciare le superfici asciutte e prive di residui.

Rimuovi lo sporco da qualsiasi tessuto con il pulitore HAUSHOF a un prezzo di soli 99,99€, anziché 129,99€!