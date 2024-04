Dì addio al tuo MOUSE con il cavo per soli 11€!

Un mouse wireless può migliorare in maniera sostanziale le tue sessioni al PC. Innanzitutto, non avrai più i fastidiosi cavi in mezzo alla scrivania. In secondo luogo, potrai facilmente portarlo con te ovunque, anche in borsa! E dimentica i prezzi folli: grazie allo sconto Amazon, potrai avere Logitech M185 ad appena 11,40€, il tutto grazie a uno sconto del 37%!

Tutte le caratteristiche del mouse wireless di Logitech

In un’epoca in cui la produttività è fondamentale, un mouse di questo tipo è di gran lunga migliore rispetto al classico touchpad. Uno studio ha dimostrato che gli utenti di laptop che sostituiscono il touchpad vedono un incremento significativo della velocità di lavoro.

Questo modello di Logitech è ambidestro, il ché lo rende adatto sia per mancini che per destrorsi, offrendo una versatilità ineguagliabile. Costruito per resistere a milioni di clic e dotato di una rotella di scorrimento resistente all’usura, questo mouse è sinonimo di durata. La sua batteria AA garantisce fino a un anno di autonomia, grazie a una modalità di risparmio energetico intelligente che riduce il consumo quando il mouse non è in uso.

La compatibilità universale è un altro punto di forza del Logitech M185. Che tu stia lavorando su un PC Windows, un Mac o un Chromebook, il ricevitore USB nano incluso assicura una connessione wireless affidabile fino a 10 metri di distanza. Inoltre, la semplicità di configurazione plug-and-play rende questo mouse immediatamente operativo, senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Non perdere l’occasione di far tuo il mouse senza fili Logitech M185 scontato del 37%, per soli 11,40€!