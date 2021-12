Device Amazon: 10 prodotti in sconto ASSURDO, da avere (da 14€)

I migliori device Amazon sono in gran sconto in occasione del Natale. Tecnologia di ottimo livello, che adesso porti a casa a prezzo bassissimo: si parte da 14€ circa appena. Scegli il tuo preferito fra smart speaker, smart display, sistemi per la TV e non solo: c’è di tutto. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Device Amazon a prezzo pazzesco: affari di Natale

Una carrellata dei prodotti più interessanti del colosso dell’e-commerce. Dispositivi che adesso porti a casa a prezzo bassissimo. Dai un’occhiata all’elenco e scegli i prodotti che ami di più. Si parte da appena 14€ circa.

Smart speaker

I primi sono loro: gli smart speaker, immancabili per portare una ventata di tecnologia in casa, grazie ad Alexa. Informazioni, intrattenimento e non solo: tutto a portata di voce.

Il primo è Echo Flex. Il celeberrimo speaker ultra compatto, che posizioni ovunque ci sia una presa. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che ti permette di creare anche dei veri e propri sistemi. Ad esempio, la presenza del Bluetooth e della connessione a cavo tramite jack audio, ti consente di rendere subito smart delle vecchie casse audio, che suonano ancora bene. In più, c’è una porta USB per ricaricare i tuoi dispositivi. Insomma, a questo prezzo, è un affare: prendilo a 14€ circa appena.

Il secondo modello è Echo Dot di terza generazione. Validissimo smart speaker compatto, il cui design elegante non passa inosservato. Ottimo ausilio anche per ascoltare la tua musica preferita. Lo porti a casa a 19,99€ appena.

Se desideri il top, l’ultimo Echo Dot 4 – edizione 2021 – è quello che ti serve. Bellissimo esteticamente, e super completo, adesso lo porti a casa a 39,99€.

Smart Display

E se invece volessi anche guardare le interazioni con Alexa, oltre ad ascoltarle? Allora uno smart display è quello che serve. Puoi addirittura guardare Netflix e anche effettuare e ricevere videochiamate. Con le promozioni del momento, si parte da appena 44€ circa.

Echo Show 5, edizione 2021, è l’ideale per chi è alla ricerca di un prodotto abbastanza compatto, ma super completo. Bello ed elegante, ha tutto quello che puoi servire, inclusa una videocamera. Puoi prenderlo a 44€ circa appena.

Echo Show 8 2019, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Un gioiellino, con ampio pannello da 8” ad alta visibilità. Tutto quello che ti serve e non solo, considerando che è anche dotato di uno smart hub, perfetto per collegare i device smart che sono unicamente dotati di Bluetooth (come ad esempio le lampadine di Philips). Adesso puoi averlo a prezzo eccezionale: prendilo a 59,99€ invece di 119,99€.

Sistemi per smart TV

Le chiavette di Amazon per la TV sono qualcosa di meraviglioso. Con investimento minimo, ti permettono di rendere subito intelligente il tuo televisore con un sistema basato su una personalizzazione di Android e un’interfaccia utente super intuitiva e completa.

Il primo – Fire TV Stick Lite – è il più economico di tutti ed è impressionante quello può fare. Lo colleghi all’HDMI della tua TV ed hai un mondo di possibilità a disposizione. Film, serie TV, giochi, app e intrattenimento. Lo prendi a 18€ circa appena ed è assurdo. Arriva con telecomando dotato di Alexa.

Con un minimo di 4€ in più di investimento, puoi portare a casa l’ottimo Fire TV Stick a 22€ circa appena. Un modello con più funzionalità e il nuovo telecomando con i tasti rapidi di accesso ai tuoi sistemi di streaming preferiti.

Se desideri il top in assoluto, Fire TV Max 4K è quello che ti serve. Incredibilmente completo, dotato di supporto al 4K e addirittura al WiFi 6, si tratta di un device nato per chi non scende a compromessi. Adesso puoi averlo a 38€ circa appena.

Altri dispositivi Amazon in sconto

Oltre a questi gioiellini, ci sono altri dispositivi Amazon eccezionali, adesso in gran sconto. Eccone tre, assolutamente da non perdere.

Il primo è il bellissimo e nuovissimo Kindle con luce frontale integrata. Un eBook e-reader super compatto, con un display eccezionale. Adesso, lo prendi a 69,99€ appena.

Un citofono smart spettacolare, si tratta di Ring Video Doorbell, wired. Bello, compatto, super semplice da configurare e – soprattutto – mai costato così poco. Adesso, puoi prenderlo a 44€ circa appena.

Per finire, un’ottima videocamera di sicurezza super compatta a prezzo pazzesco. Solo 22€ circa appena, per un prodotto smart dotato di visione notturna e audio bidirezionale. Super semplice da configurare, è compatibile – ovviamente – anche con gli smart display Alexa.

Visto quanti eccezionali device Amazon puoi portare a casa a prezzo pazzesco, grazie agli sconti di Natale? Sii veloce a completare l’ordine, molti di questi dispositivi arrivano in tempo per essere messi sotto l’albero.