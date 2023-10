Deumidificatore da 1.2 litri silenziosissimo in SUPER OFFERTA (-20%)

La tua camera da letto è particolarmente umida e hai paura che possa causare muffe dannose per la tua salute? Nessun problema, puoi risolvere questo problema approfittando subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon. Infatti, se ti affretterai, potrai acquistare questo potentissimo deumidificatore da 1.2 litri silenziosissimo al prezzo super conveniente di soli 119 euro circa invece di 149 euro circa.

Però, per poter acquistare questo indispensabile elettrodomestico risparmiando alcune decine di euro, non dovrai perdere altro tempo ma dovrai cogliere al volo lo sconto del 20% che oggi è disponibile su Amazon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai anche sfruttare diversi vantaggi, come la spedizione e i resi gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi.

Se ancora non sei cliente Prime, puoi sempre attivare una prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento e potrai acquistare subito questo condizionatore e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Il deumidificatore COMFEE’ sarà in grado di raccogliere sino 12 litri di acqua (quindi umidità) nell’arco della giornata.

Un dispositivo perfetto per stanze fino a 20㎡ (50m³). Infatti, il suo design compatto lo rende ideale le la tua camera da letto, per il bagno, la cantina e anche la lavanderia. In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di utilizzare 4 pulsanti per controllare l’intera unità e 2 modalità di deumidificazione (modalità normale e modalità continua).

Il refrigerante naturale R290 causerà il minimo impatto sul riscaldamento globale (GWP = 3) e potrai anche risparmiare sulle bollette con i 340 watt a basso consumo energetico. Provvisto di ruote e maniglie per spostarlo facilmente, questo dispositivo è assolutamente da non perdere.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito questo deumidificatore da 1.2 litri silenziosissimo al prezzo di soli 119,90 euro. Affrettati, lo sconto del 20% potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.