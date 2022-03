Deumidificatore a consumo bassissimo, salva bolletta (39€ su Amazon)

Il periodo dell'anno in cui c'è più bisogno di un deumidificatore è probabilmente questo, ma non è l'unico. Un prodotto che elimina l'acqua in eccesso è ottimo da sfruttare anche in ambienti come il bagno, salvaguardando le mura dalla creazione di muffe.

So bene che il loro consumo energetico, soprattutto in questo periodo, può essere un problema. Per questo quello che ho scovato in sconto oggi su Amazon consuma più o meno come una lampadina, concedendoti il lusso di lasciarlo acceso anche per tutto il giorno, se necessario. Completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 39€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Deumidificatore a basso consumo: ottima soluzione

Un prodotto compatto, che puoi quindi posizionare senza grandi problemi un po' ovunque. Questo tipo io ce l'ho proprio in bagno e lo accendo ogni volta che faccio una doccia. In questo modo, aiuto lo smaltimento dell'umidità che si crea (soprattutto in inverno, quando non ci penso proprio ad aprire le finestre di sera!).

Lasciandolo acceso per diverse ore al giorno, puoi combattere l'accumulo di umidità in ambienti media, come può essere anche la cucina o la camera da letto. Super pratico da gestire, è anche dotato di luce LED, se volessi utilizzarlo come sistema di illuminazione da notte.

Con un consumo energetico di 23W/h, è realmente assimilabile a una lampadina a risparmio energetico. Molto meno di 300/400 W/h dei modelli più grandi. Per questo motivo ti risulterà facile lasciare acceso questo deumidificatore compatto anche per parecchie ore al giorno, senza remore.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso. Completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 39€ circa appena, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata-