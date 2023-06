Destroy All Humans PS4: CROLLO del prezzo su Amazon (-75%)

Destroy All Humans, uno dei giochi più divertenti di sempre, ha fatto il suo ritorno con una splendida rimasterizzazione per PlayStation 4. E cosa ancora più entusiasmante, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto stratosferico del 75%. In questo articolo, esploreremo la malvagità di un’invasione aliena negli anni ’50 e scopriremo perché questo gioco è considerato una gemma nel mondo del gaming e perché non puoi lasciartelo sfuggire al prezzo ridicolo di soli 9,98 euro.

Destroy All Humans PS4: un affare che non puoi assolutamente lasciarti scappare

Destroy All Humans ci catapulta in una versione alternativa degli anni ’50, in cui gli alieni hanno deciso di invadere la Terra. Nell’interpretare il ruolo di Crypto-137, un alieno malvagio, il giocatore ha il compito di spacciarsi per un umano e infiltrarsi nella fragile democrazia terrestre. L’ambientazione retrò e il tono umoristico del gioco creano una combinazione irresistibile.

In Destroy All Humans, Crypto-137, con il suo aspetto alieno e il suo disco volante, si ritrova a dover affrontare un mondo di umani all’oscuro delle sue vere intenzioni. L’infiltrazione richiede l’uso di abilità alieni come il teletrasporto, la telecinesi e l’ipnosi per manipolare gli umani e ottenere informazioni preziose. La trama avvincente si snoda attraverso missioni sempre più complesse, in cui il giocatore deve compiere azioni malvagie senza farsi scoprire.

Uno dei punti salienti di Destroy All Humans è la possibilità di pilotare un disco volante e devastare le primitive opere architettoniche umane. Il giocatore può utilizzare una vasta gamma di armi alieni per seminare il caos, distruggendo edifici, veicoli e umani con divertente disinvoltura. La fisica distruttiva e l’umorismo nero contribuiscono a creare un’esperienza di gioco esilarante e coinvolgente.

La rimasterizzazione di Destroy All Humans per PlayStation 4 porta il gioco ad un nuovo livello di qualità grafica e prestazioni. I dettagli dei modelli dei personaggi, gli effetti visivi e le ambientazioni sono stati migliorati per sfruttare al massimo le capacità della console. I giocatori possono godere di una risoluzione più alta, di una maggiore stabilità dei fotogrammi e di tempi di caricamento ridotti, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Destroy All Humans è uno dei giochi più divertenti di sempre, e la sua rimasterizzazione per PlayStation 4 offre un’opportunità imperdibile di rivivere questa avventura aliena degli anni ’50. Approfittando subito dello sconto stratosferico del 75% su Amazon, puoi acquistare questa perla ad un prezzo stracciato di soli 9,98 euro. Mi raccomando, non lasciarti sfuggire questo affare unico, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velecemente.

