Desktop Lenovo ricondizionato a soli 110€ su Amazon: Intel i5, 16GB di RAM e Windows 11 Pro

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un ottimo desktop Lenovo ricondizionato ma pari al nuovo. Questo desktop è perfetto per un uso d’ufficio e oggi è in offerta speciale a soli 110€.

Dotato di un processore Intel i5 con frequenza fino a 3,20 GHz, questo PC desktop offre prestazioni affidabili e veloci.

Con una generosa memoria RAM da 16 GB DDR3 e uno spazioso SSD da 256 GB, il computer garantisce una gestione efficiente delle applicazioni e un avvio rapido del sistema operativo. Incluso nel pacchetto, troverai una licenza originale di Windows 11 Pro a 64 bit, offrendoti la possibilità di usufruire delle più recenti funzionalità e prestazioni di Windows.

Per massimizzare la tua produttività, il desktop è già dotato del pacchetto Office 2021, eliminando la necessità di acquistare e installare ulteriori software. Inoltre, riceverai una chiavetta WLAN per una connessione wireless veloce e senza intoppi.

Per garantire una facilità d’uso immediata, il venditore offre in omaggio l’installazione di software essenziali, tra cui antivirus, Chrome e VLC. Inoltre, puoi usufruire di supporto online gratuito per qualsiasi domanda o problema.

Il desktop Lenovo è coperto da una garanzia ufficiale di 2 anni, offrendoti tranquillità e sicurezza per un lungo periodo. Grazie al potente processore Intel i5 e all’SSD da 256 GB, questo PC desktop è progettato per offrire prestazioni elevate in qualsiasi ambiente di lavoro. Approfitta subito di questa offerta per ottenere un sistema affidabile e completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.