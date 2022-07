Depilatore Braun a un prezzo FOLLE: scontato del 50% su Amazon

Avere una pelle liscia e super morbida può esser fondamentale, soprattutto in questo periodo dell’anno tra giornate passate al mare e in piscina. Diversamente da quanto si potrebbe pensare rasare altre zone del corpo, oltre alle gambe, può essere uno importante della propria routine settimanale, per questo abbiamo deciso di proporti uno dei prodotti più delicati che potrai trovare sul mercato. L’epilatore per il viso Braun Face Spa è un vero e proprio best seller in questo ambito e, nonostante il Prime Day sia già finito da diversi giorni, potrai portarlo a casa al prezzo imbattibile di soli 49,99€ invece di 99,90€.

Il Braun FaceSpa è tra i dispositivi più consigliati per l’epilazione, la pulizia e la rivitalizzazione del tuo viso, in modo tale da prenderti cura della tua cute per una bellezza impeccabile. Dato che si tratta di un articolo particolarmente richiesto e disponibile a un prezzo d’occasione, ti consigliamo di non fartelo scappare e acquistarlo finché in sconto del 50%.

Per un viso liscio e sempre perfetto

Perché questo prodotto è così imperdibile se stai cercando un depilatore perfetto per il tuo viso? Non solo è dotato di una spazzola per la pulizia della cute ma è caratterizzato da ben 10 micro aperture, in modo tale da rimuovere anche i peli più piccoli e invisibili lungo il tuo viso. Non meno importante, è pensato per essere utilizzato anche in vasca o sotto la doccia, il modo tale da assicurarti sempre il massimo della comodità.

L’epilatore per il viso Braun FaceSpa è facilissimo da utilizzare e ti consente di rimuovere con precisione i peli indesiderati anche nelle zone più delicate come quella sopra le guance, lo spazio tra labbra e naso e quella vicina all’attaccatura dei capelli. La testina ultrasottile ti assicura fino a quattro settimane di pelle liscia, con risultati pari a quelli di un centro estetico. Grazie ai 200 movimenti di cattura al secondo, il depilatore Braun è molto più veloce ed efficace delle pinzette manuali, per questo non dovresti assolutamente perdere l’occasione e portare a casa la confezione con tutti gli accessori, finché è in sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.