Denti subito più bianchi con lo spazzolino Oral-B in OFFERTA al -55%!

E con la nuova offerta a tempo di Amazon, comprare uno spazzolino elettrico non richiederà più di svuotare il portafogli! Con uno sconto del 55%, infatti, potrai prendere il bundle formato dallo spazzolino Oral-B Smart 4 4500, due testine, una custodia da viaggio e un dentifricio, a soli 49,98€ anziché 110,91€!

Tutte le caratteristiche dello spazzolino Oral-B

Le caratteristiche più particolari dello spazzolino Oral-B Smart 4 4500, emergono grazie alla connettività Bluetooth con l’app Oral-B. Grazie alla sincronizzazione con l’app, potrai ricevere istruzioni dettagliate e personalizzate in tempo reale, aiutandoti a ottimizzare la tua routine di spazzolamento e a migliorare le tue abitudini di cura dei denti. Con la capacità di monitorare il tuo stile di spazzolamento e identificare le zone trascurate, l’app ti guida passo dopo passo verso una pulizia completa e uniforme, garantendo che ogni sorriso sia il più luminoso possibile.

La testina rotonda, brevettata da Oral-B, è progettata per raggiungere anche gli angoli più remoti della bocca, rimuovendo con efficacia fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Le sue setole morbide e arrotondate sono delicate sulle gengive, garantendo al contempo una pulizia profonda e confortevole. E se hai gengive sensibili, non devi preoccuparti: la tecnologia di controllo della pressione integrata ti avvisa immediatamente se stai esercitando troppa forza durante lo spazzolamento, proteggendo la salute delle tue gengive e garantendo una pulizia delicata ma efficace.

Nella confezione troverai anche due testine di ricambio, che assicurano che il tuo spazzolino sia sempre al massimo delle prestazioni. E per completare il pacchetto, troverai anche un dentifricio Pro-Expert Pulizia Profonda, oltre alla comoda custodia da viaggio.

Migliora all’istante la tua igiene orale con lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 e il suo kit, a soli 49,98€ grazie allo sconto del 55%!