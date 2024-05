Denti splendenti immediatamente con lo SPAZZOLINO ELETTRICO Oral-B + custodia a 44€!

È arrivato il momento di passare a uno spazzolino elettrico. E non c’è bisogno di svuotare il portafoglio: basteranno 44,99€! A questo prezzo potrai prendere l’Oral-B Pro 3 3500N con la bellissima custodia dal motivo floreale.

Tutte le caratteristiche dello spazzolino elettrico Oral-B

Questo spazzolino elettrico è capace di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, tutto grazie alla tecnologia 3D che riesce a pulire le zone più difficili da raggiungere. E non avrai più le gengive che sanguinano grazie alla speciale modalità di pulizia per denti sensibili e il controllo della pressione di spazzolamento visibile a 360°.

L’Oral-B Pro 3 3500N offre un’esperienza di igiene orale al top grazie alle sue tre modalità di pulizia facilmente selezionabili. Inoltre, il timer integrato nel manico aiuta a spazzolare per i due minuti consigliati dai dentisti, assicurando che ogni sessione di pulizia sia sufficientemente lunga per rimuovere la placca e mantenere la bocca sana.

Questo modello gode di batteria migliorata che offre un’autonomia fino a due settimane, rendendolo ideale anche per i viaggi. L’indicatore di carica LED segnala quando è necessario ricaricare lo spazzolino. Tutto questo elimina il fastidio di dover ricaricare frequentemente lo spazzolino, garantendo un uso continuativo e senza interruzioni.

Scegliendo l’Oral-B Pro 3 3500N, sceglierai anche il marchio di spazzolini più usato dai dentisti nel mondo, ottenendo risultati clinicamente testati per un’igiene orale di gran lunga migliore rispetto ai classici spazzolini tradizionali.

Con questo kit, avrai tutto il necessario per un’igiene orale al top. Prendi subito il tuo Oral-B Pro 3 3500N con custodia da viaggio a 44,99€. Un prezzaccio rispetto ai classici 80,00€ di listino!