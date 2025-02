De'Longhi Perfetto Magnifica S: macina il caffè al momento per un espresso buonissimo

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare una macchina per caffè che ti permetta di macinare i chicchi al momento e gustarti un espresso come al bar? Allora dai un’occhiata a questa promozione eccezionale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello De’Longhi Perfetto Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 499 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 44% che quindi adesso ti fa risparmiare la bellezza di 219 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

De’Longhi Perfetto Magnifica S: il caffè come al bar

Inutile girarci intorno, se vuoi una macchina per caffè di qualità superiore allora devi acquistare De’Longhi Perfetto Magnifica S. Grazie al suo macina caffè interno potrai scegliere tra 13 livelli di macinatura diversi e usare anche il caffè in polvere. Il risultato sarà un aroma inconfondibile e un espresso come al bar.

Possiede un montalatte che ti permette di preparare facilmente un cappuccino con una crema vellutata in pochi istanti. Gode di un design elegante e un pannello soft tocuh dove potrai scegliere la bevanda che preferisci e impostare la quantità e il livello di aroma. Tutto molto semplice e intuitivo. Puoi scegliere tra un caffè lungo o corto. Inoltre la vaschetta raccogli gocce può essere staccata e lavata direttamente in lavastoviglie.

Che stai aspettando? È chiaro che siamo di fronte a una delle migliori promozioni di oggi per cui non perdere tempo. Vai subito su Amazon e acquista la tua De’Longhi Perfetto Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 499 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.