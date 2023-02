DeLonghi Inissia (Nespresso): il piacere del caffè a casa oggi ad un prezzo imbattibile

Il trend del caffè in capsule è esploso da ormai diversi anni e anche nel nostro Paese moltissimi italiani hanno da tempo scoperto il piacere di preparare il caffè semplicemente premendo un tasto, senza per questo perdere la qualità a cui sono abituati. Per questo motivo, sul mercato esistono ormai centinaia di macchine per il caffè in capsule diverse, che si rivolgono ad un pubblico leggermente differenti. Capire quale acquistare può essere complicato.

Non ti preoccupare, ti veniamo in soccorso noi con un prodotto che ci ha convinto particolarmente e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero irresistibile. Parliamo della Inissia, una macchina da caffè prodotta dalla De Longhi e compatibile con le capsule Nespresso. DeLonghi non richiede grosse presentazioni, è un marchio che è sinonimo di qualità e ti assicura di star acquistando una macchina affidabile che ti durerà nel tempo. E nemmeno su Nespresso c’è molto da dire: le capsule di questo brand si trovano in qualsiasi supermercato ed è probabilmente il marchio più rappresentato negli scaffali (ben di più di altri marchi come Nescafe e Bialetti). Peraltro, Nespresso ha anche una rete capillare di flagship store diffusi in tutta Europa, dove potrai ricevere un’esperienza personalizzata ed essere seguito da dei veri esperti del caffè. In generale, noi consigliamo le capsule della Nespresso a tutte le persone che pretendono un caffè dal gusto vicino a quello dell’espresso tradizionale. Troverai decine di varianti diverse, incluse le edizioni limitate (quelle di Natale sono buonissime) che vengono frequentemente lanciate da Nespresso.

La Inissia si distingue per il suo look compatto, che le consente di adattarsi facilmente a qualsiasi spazio. Siamo sicuri che nella tua cucina ci starà benissimo. Si pulisce in maniera estremamente semplice e nella confezione troverai anche la miscela necessaria per rimuovere eventuali accumuli di calcare. A differenza di altre macchine, la Inissia non ti complica la vita con mille funzioni (spesso inutili): troverai un pulsante per l’accensione e due pulsanti per regolare la lunghezza del caffè. Fine. Prepararti un gustoso espresso a casa (proprio come quelli del bar) non è mai stato così semplice.

Normalmente la Inissia della DeLonghi viene proposta a 119€, ma oggi puoi risparmiare ben 37€ grazie ad uno sconto del 31%. Utilizzando il codice CASA23 durante il checkout otterrai un ulteriore sconto del 10%. Insomma, a questo prezzo è davvero imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.