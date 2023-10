De’Longhi Icona Vintage in offerta TOP: sconto PAZZO del 42%

Per gustare un ottimo caffè espresso, ogni mattina appena sveglio, non perdere questa occasione pazzesca che ti propone Amazon grazie alla quale avrai la possibilità di portarti a casa questa magnifica macchina per caffè espresso De’Longhi Icona Vintage in offerta TOP al prezzo imperdibile di soli 137 euro circa invece di quasi 240 euro.

Solamente se ti affretterai, e non ti lascerai scappare lo sconto incredibile del 42% potrai acquistare questa spettacolare macchina per caffè manuale e cappuccino al prezzo così ribassato. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo in qualsiasi momento attivando la prova gratuita di 30 giorni. In questo modo, avrai anche la possibilità di acquistare subito De’Longhi Icona Vintage e pagarla in comode rate a tasso zero.

Dal look elegante e dal design unico grazie alla sua finitura beige con dettagli cromati, questa macchina per caffè potrà erogare una pressione a 15 bar. Con una caldaia in acciaio inox, il Cappuccino System, ti consentirà di miscelare in modo manuale il vapore e il latte.

In questo modo potrai avere una densità della schiuma ideale. La macchina Icona Vintage, è caratterizzata dalla presenza di un porta filtro con dispositivo crema quindi potrai scegliere se utilizzare il caffè in polvere o le cialde E.S.E.

Facilissima da utilizzare, la macchina per caffè si spegnerà automaticamente dopo un inutilizzo di 9 minuti. Il serbatoio d’acqua ha una capacità di 1,4 litri e potrai pulirlo senza difficoltà ogni qual volta lo vorrai. Insomma, un prodotto unico e imperdibile.

Non ti resta che correre subito su Amazon e acquistare l’imperdibile De’Longhi Icona Vintage in offerta TOP al prezzo super ribassato. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.