Dell Vostro 3515 in sconto di oltre 110 euro su Monclick (offerta a tempo)

Il notebook Dell Vostro è un portatile che porta la produttività giornaliera a un livello superiore, ponendosi come PC ideale per le piccole imprese e chi lavora da casa in smart working. La sua natura da PC portatile la esprime al meglio con la ricarica rapida, grazie alla quale è possibile passare dallo 0 all’80% di carica in appena 60 minuti.

Su Monclick, uno dei migliori e-commerce italiani, è protagonista di una ghiotta offerta a tempo: fino a domenica 12 febbraio puoi acquistarlo a soli 439,90 euro, dunque a 110 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato pari a 549,90 euro. Puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate da 146 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal, oppure tramite carte Mastercard, Visa, American Express.

110 euro di sconto immediato su Monclick per il PC Dell Vostro 3515

Il modello in offerta è il laptop Dell Vostro 3515 da 15.6″ con processore Ryzen 5 3450U, disco SSD da 256GB e 8GB di RAM. A bordo troviamo anche il nuovo Windows 11 in edizione Home, insieme alla scheda video AMD Radeon Vega integrata.

Ottima anche la connettività con 1 lettore di schede SD, 1 porta USB 2.0, 2 porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI 1.4 e 1 jack per le cuffie. Un ulteriore punto di forza del notebook è il supporto all’app Dell Mobile Connect, che consente di interagire col telefono direttamente dal computer e di trasferire i file senza interruzioni o la necessità di usare cloud storage esterni.

Metti nel carrello ora il PC Dell Vostro 15 3515 per approfittare dei 110 euro di sconto dell’offerta a tempo di Monclick.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.