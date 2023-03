DELL Ultrabook Vostro 3510 in sconto di quasi 200€ su ePRICE

In queste ore su ePRICE è in offerta il DELL Ultrabook Vostro 3510 a 639,99 euro anziché 827,49 euro, per uno sconto complessivo di 187,50 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. È un’offerta a tempo, puoi approfittarne ancora per altri 5 giorni esatti, ma ePRICE ci tiene a sottolineare quel “fino a esaurimento scorte” che dice tutto sull’elevata richiesta per il portatile di DELL.

DELL Ultrabook Vostro 3510 in sconto del 23% su ePRICE

Grazie ai processori Intel di undicesima generazione, l’Ultrabook Vostro di DELL è in grado di gestire in maniera semplice e veloce le attività quotidiane, andando ben oltre le aspettative. Rispetto alla versione precedente, ad esempio, la scheda grafica è migliorata in maniera sensibile, grazie all’NVIDIA GeForce MX350 che integra 2GB di memoria GDDR5. Con il modello 3510, inoltre, DELL mette al centro la produttività: dal rapporto schermo-corpo superiore del 10% al trackpad di grandi dimensioni, passando per il tastierino numerico da 10 tasti con l’aggiunta del tasto della calcolatrice. Ottima anche l’autonomia: con la batteria da 41 Wh, il portatile ti accompagna durante tutta la giornata sempre alla massima potenza.

Il modello in offerta su ePRICE è l’Ultrabook Vostro 3510 con Intel Core i5-1135G7, SSD da 512GB, 16GB di RAM e un display Full HD da 15,6 pollici. In più monta 2 porte USB 3.2 e ha Windows 11 Pro come sistema operativo. Acquistandolo su ePRICE puoi pagare anche in tre rate con Oney se hai una carta di credito, debito o PostePay: la prima rata è da 219,83 euro, le altre due da 213,33 euro ciascuna, con una commissione aggiuntiva di appena 6,50 euro.

Se cerchi maggiore produttività dal tuo nuovo computer senza compromessi di sorta, affidati al DELL Ultrabook Vostro 3510. Oggi puoi risparmiare quasi 200 euro grazie all’ultima offerta di ePRICE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.