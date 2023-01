Deebot X1 Turbo, il robot aspirapolvere da SOGNO a -500€ su Amazon

Riprendi il controllo del tuo tempo libero e smettila di preoccuparti delle pulizie di casa: questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani su Deebot X1 Turbo di Ecovacs, uno tra i migliori robot aspirapolvere multifunzione di fascia alta.

Infatti, con uno sconto del 38% che ti permette di risparmiare subito 500€, ti bastano appena 799€ per avere casa sempre pulita ogni giorno e senza muovere un solo dito.

Solo Amazon ti fa risparmiare 500€ sull’ottimo Deebot X1 Turbo di Ecovacs

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un cervello smart ricco di sensori e funzionalità di nuova generazione per assicurarti pulizia completa e profonda 365 giorni all’anno, Deboot X1 Turbo ha un’autonomia di ben 260 minuti e riesce a coprire un’area di 360 ㎡ senza nessuna esitazione. Dotato di sensori di nuova generazione per il mappaggio completo in 3D di ogni zona della casa, il robot aspirapolvere dribla senza problemi gli ostacoli sul suo tragitto.



Deebot X1 Turbo di Ecovacs ti arriva a casa con tanto di stazione base 5-in-1: la posizioni dove vuoi in casa e si occupa automaticamente del lavaggio del panno, dell’asciugatura del panno, della pulizia e anche del riempimento del serbatoio del robot aspirapolvere. Come se non bastasse, Deebot X1 Turbo monta una videocamera frontale ad alta risoluzione che ti permette di vedere e catturare immagini di casa in tempo reale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di avere un vero maggiordomo hi-tech a tua completa disposizione in ogni momento della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.